Marie-Yvonne CLAES

Après 11 ans d'expérience dans des domaines variés qui font de moi une polycompétente, je me reconvertis pour me consacrer uniquement à la comptabilité que j'ai côtoyé sous différents angles tout au long de mon parcours. Je connais le processus comptable, de la simple comptabilisation des écritures à la production voire l'interprétation des états financiers.



J'ai travaillé en France (Tarn et Garonne), à Madagascar et au Cameroun, dans des entreprises de 10 à 3000 employés. Mes domaines de compétences sont : la Comptabilité (générale,analytique), la Gestion financière (y inclue la trésorerie), le Contrôle de gestion, le Reporting, le Management, les Approvisionnements, la Conduite de Projet, l'Organisation de structures, le Démarrage d'entreprises, les Ressources humaines....



Quel que soit le poste tenu, j'ai toujours traduis systématiquement, en langage comptable, chaque acte posé en entreprise.



Ma reconversion m'amène tout naturellement à ce qui est ancré en moi, la comptabilité.





NB : Contrat de professionnalisation possible,

Cabinets comptables brouillons, s'abstenir !



Mes compétences :

Anglais

Budget

Commissaires aux comptes

Comptabilité

Contrôle de gestion

Dématérialisation

English

EXPERT COMPTABLE

Finance

GED

Gestion trésorerie

Polyvalence

Reporting

Trésorerie