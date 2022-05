Marie Yvonne DESCAMPS

J'ai travaillé 28 années en cabinet d'expertise, j'ai eu des fonctions de direction et d'associée.

Depuis 2007, j'ai décidé de travailler de manière indépendante, afin d'avoir une structure légère et facilement adaptable aux besoins des TPE, PMI, PME et professionnelles non commerçant



J'aime le contact, la proximité avec mes clients, construire

Dans le cadre de ma collaboration avec mes clients j'aime à mettre en place des outils pour leur donner une autonomie au plan comptable et administratif. Ceci a pour objectif de permettre au clients de petite taille de s'offrir plus de conseils ou de faire des économies sur le budget comptable ...

je module mes interventions en fonction de la demande et des évolutions de mes clients



Mes compétences :

Administratif

Comptabilité

déclarations fiscales

EXPERT COMPTABLE

fiscalité

Immobilier

Presse