Marie ZAHIRCI

J’occupe actuellement un poste d’agent d’exécution financière à la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère.

Je suis en charge d’un portefeuille de services, que je gère de la création des fiches fournisseurs au mandatement des factures.

Je souhaite aujourd’hui me rediriger et me perfectionner dans le domaine de la comptabilité privée.

Pour cela, je vais débuter une formation de Comptable Assistant, dès septembre 2016 au Greta Nord-Isère.

Je suis à la recherche d'une entreprise qui pourra m'acceuillir en Contrat de Professionnalisation au sein de son pôle comptabilité.



Mes compétences :

Archivage

Gestion du courrier

Gestion administrative

Microsoft Word

Contrôle budgétaire

Classement

Comptabilité

Secrétariat

Accueil

Microsoft Excel

Production

Contrôle qualité