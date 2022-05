Installée à Toulouse depuis 8 ans et travaillant pour IP REGIONS-Groupe RTL, Directrice de Clientèle pour Fun Radio Toulouse, avec en gestion l'ensemble du portefeuille local.

Grande expertise en régie et sur différents supports : radio, presse et télé. Plus de 15 ans d'ancienneté.

Mais aussi, intervenante au sein de différentes écoles : cours de stratégie commerciale, communication et plan médias.







Mes compétences :

Publicité