Marie-Zoé CONAN

Spontanée, dynamique et installée en Creuse près de Guéret depuis 5 ans, je poursuis ma voie professionnelle dans mon domaine de prédilection: l'accompagnement social de nos ainés. Actuellement en poste (CDD) en EHPAD auprès de 80 adultes, j'ai grâce à mon employeur développé mon champ de compétences par une formation diplômée en Massage Ayurvédique et une initiation à l'Aromathérapie. La prise en charge et le soutien de nos ainés en fin de vie sont à mes yeux primordiaux en ces années décadentes et j'envisage une formation dans l'accompagnement en fin de vie pour cela. L'animation "informelle" comme accompagnement social au delà des "soins du corps de la psyché" est une autre approche "humanisante" pour ceux qui sont en "partance" ( comme le disait Jacques Brel) et pour les leurs: ceux qui les voient partir envers et contre tout...



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel