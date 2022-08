Marielaure MLO

MLO permet la compréhension et la libération de la douleur sous toutes ses formes grâce au soin et à lenseignement spirituel et sadresse donc à lêtre en quête de mieux-être physique, émotionnel, énergétique et/ou spirituel.



SOIN

- Soin énergétique à distance

- Kinésio-physiologique KMI (Kinésio Médecine Informationnelle)



SPIRITUALITE

- Transmission de l'enseignement de Tradition du Vide Originel Akaraha

- Accompagnement par le Tarot



https://mlo-soin-et-spiritualite.com