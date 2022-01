Mariella MADONNA

J'ai exercé durant plus de dix ans des responsabilités à la Direction Commerciale d'une multinationale de l'édition littéraire. J'ai choisi d'apporter mon expérience et le fruit de mes connaissances dans les ressources humaines des entreprises. J'ai participé au cours de ma carrière éditoriale à la rédaction d'ouvrages destinés aux chefs d'entreprises et cadres dirigeants : "Team-Expert" - Politiques et pratiques en management social par l'astrologie au service de l'entreprise. L'orientation de mon activité s'est tournée vers le conseil aux personnalités politiques, financières et artistiques.

J'ai eu l'occasion d'accompagner les carrières d'illustres personnalités. Tournée vers les média, la télévision. J'ai notamment eu le plaisir d'intervenir pour le groupe Dessange ainsi que pour Monsieur Trigano pour le Club Med. J'ai été élue la marraine de l'opération Perce-Neige à Deauville pour la fondation Lino Ventura.

Conseil de diverses campagnes présidentielles. J'ai accompagné Eddy Barclay dans ces choix et décisions personnelles et artistiques. J'ai été reçue par le gouvernement Mauricien lors d'un reportage filmé pour FR3 sur l'île Maurice.

Actuellement investie dans la lutte pour la protection et le respect des animaux, elle soutient activement l’action de Brigitte BARDOT.

Parmi les grandes personnalités de son monde, j'ai été le conseil personnel de l'épouse de celui qui fut l'illustre créateur du dictionnaire "Le Petit Robert". Une aventure litteraire mondialement connue.



j'ai réalisé également grâce au groupe Nestlé, des portraits astrologiques de chats; le fameux chat blanc que vous avez certainement vu à la TV avec le slogan 'qui ne peut résister aux étoiles".



Retrouvez ses articles dans la magasine Neuilly Madame.



