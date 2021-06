Marielle BOISSART

Forte d'une expérience de 7 ans d'infirmière dans des services variés, de cadre de santé puis cadre supérieur en tant qu’adjointe à la direction d’instituts de formations paramédicales, j'ai développé des compétences pédagogiques, de coordination, politiques et stratégiques.

Curieuse intellectuellement, ouverte à l'innovation et avide de développer mes compétences, j'ai obtenu un master recherche international francophone ainsi qu'un doctorat en sciences de l'éducation, à titre personnel.

Actuellement, Directrice des Soins, j’assure des fonctions d’adjointe à la coordonnatrice générale du Pôle de Formation des Professionnels de Santé du CHU de Rennes ; une mission de promotion de la recherche paramédicale au CHU et je demeure associée au Laboratoire CIRNEF (qualifiée aux fonctions de Maître de Conférences).

Mon inscription dans le monde académique a élargi mon champ de compétences telles que la mise en œuvre de méthodes de recherche, la communication dans des congrès, colloques, journées d'études, séminaires ainsi que la publication d'articles professionnels, scientifiques et d'ouvrages. Mon engagement pour les professions paramédicales est une priorité ; elle est perceptible grâce à mes publications ou par ma contribution à de nombreuses associations professionnelles.



EXTRAITS DES PUBLICATIONS/COMMUNICATIONS :

- (2017). Modération de la matinée du 1er Colloque du Collège Infirmier Français, Pratique infirmière fondée sur des données probantes – Un impératif pour la qualité et la sécurité des soins, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, 12 Décembre.

- (2017). La formation infirmière à l'ère de l'universitarisation. Ingénieries, enjeux et défis de professionnalisations. Collection "Recherche". Noisy-Le-Grand, Setes Editions.

- (2016). Le portfolio entre ingénierie et reliance sociale. Avec Verquin-Savarieau, B. Paris, L’Harmattan.

- (2016). (Dir). Urgences. Collection Total Stages – Portfolio Infirmier, Noisy Le Grand, Setes Editions.

- (2016). Les professionnalisations en question en formation infirmière. Avec Ardouin, T. In Soigner et former : contribution des sciences de l’éducation. Broussal, D., Thievenaz, J., Marcel, J.-F. Paris, L’Harmattan.

- (2015, 2e Ed). Réussir son parcours de mémoire de fin d’études. Noisy Le Grand, Collection UE IFSI, Setes Editions.

- (2015, Janvier). L’écriture réflexive adossée au mémoire : quels apports dans la professionnalisation de l’étudiant en soins infirmiers ? Info CEFIEC, n°34, 27 – 29.

- (2014, Novembre). – « Les enjeux de la recherche infirmière ». XIVème congrès national FNESI (Fédération Nationale des Étudiants en Soins Infirmiers). Nantes.

- (2014). – «Relier mémoire de fin d’études et évaluation des pratiques professionnelles : un en(j)eu de professionnalisation », Xième conférence internationale de FINE (European Federation of Nurse Educators), Nancy.

- (2014). Le mémoire en formation infirmière en France : exemple d’un dispositif à visée socioconstructiviste. Recherches en Éducation, n°19, 147 - 163.

- (2013). – État d’avancement de la thèse et son inscription dans le champ de la formation des adultes. Journée doctorale « Recherche doctorale en formation des adultes et publication », Revue Savoirs, Revue Internationale de Recherche en Education et Formation des Adultes, Université Paris Descartes, Paris.

- (2013). Le référentiel de formation infirmière : un levier de la professionnalisation, Paris, Lamarre.

- (2013). UE 4.3 Soins d’urgence, Paris, Collection Référence IFSI, Vuibert.

- (2012). Le mémoire de Fin d’Etudes en Soins Infirmiers : exemple d’une charte d’élaboration en région PACA. Info CEFIEC, n°28, 21 – 28.

- (2012, Septembre). – « Le portfolio en formation infirmière : un outil de lisibilité de l’expérience ? », Colloque international Laboratoire CIREL, Universités de Lille 1 et Lille 3.

- (2012, Mai). – « Le référentiel de formation infirmière : un levier de la professionnalisation », 5e congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones, SIDIIEF, Genève.

- (2012). L’écriture, outil de réflexivité. Objectif Soins, n°202, 20 – 22.



Mes compétences :

Compétences pédagogiques

Compétences managériales

Innovation

Compétences en NTIC

Compétences méthodologiques organisation

Publications

Recherche

Maître de conférence