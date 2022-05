Marielle PERO (ASSIÉ)

Après l'obtention de mon baccalauréat en Comptabilité, ma première mission a été de travailler avec mon époux dans son magasin de pièces détachées automobile. J'avais en charge la saisie des bons de livraisons, puis les factures et le suivi des paiements et des relances si nécessaire. Je gérais également les règlements des fournisseurs ainsi que tout le travail lié à un commerce, que se soit la saisie des divers journaux mais également les rapprochements bancaires ainsi que toutes les vérifications de fin d'exercice mais aussi la gestion des stocks de marchandises.

J'ai développé mon relationnel en vendant en magasin et j'ai pu développer mon sens du contact et d'écoute avec les clients, j'ai également pris de l'assurance pour répondre au téléphone et diriger les interlocuteurs.Une nouvelle expérience chez un fournisseur de matériel et mobilier de bureau a enrichi mon savoir en ayant à collaborer avec des sociétés d'Affacturage, ce qui demande beaucoup d'organisation, d'attention et de rigueur. Je suis autonome et je me donne les moyens pour me permettre de perséverer dnas les travaux qui me sont demandés. Je suis ponctuelle et assidue et très attachée au secret professionnel.