Mariema FAOUZI

Titulaire d'un Master Logistique et commerce internationale, à la faculté des Science Juridique, Économique et Sociales de Settat

Mon parcours, renforcé par un précédent stage de fin d'études au sein de département logistique(La mise en place de lean manufacturing), ainsi que les connaissances acquises durant ma formation m’ont permet d’avoir et de développer de bonnes connaissances des opérations logistique.

Si je vais plus profondément en soi, j’aimerais dire que dés mes premiers jours, je m’intéressais au service logistique.

Si l'on peut exploiter mon caractère ; je suis très créative, très rêveuse et très spontanée, autonome, motivée,. On me reproche souvent d'être méfiante et trop indépendante.

En définitive Je sais que j'aurai la motivation de me donner beaucoup de mal et d'avoir d'excellents résultats si seulement ce que je dois faire m'intéresse, me passionne, et me correspond si seulement je fais quelque chose qui fasse appel à la réflexion ou à l'inventivité et à l'autonomie



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel