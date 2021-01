Mariethée LHUILLIER

Mes expériences professionnelles dans le domaine du commerce m'ont permis de développer un bon sens du relationnel client, que je serai ravie de faire évoluer à vos côtés.

J'ai également pu, lors de mon parcours professionnel, démontrer mes capacités à m'adapter aux horaires variés, mais aussi mon sens des responsabilités et de l'écoute en formant de nouveaux collaborateurs et en étant en charge de la bonne cohésion d'équipe.

Polyvalente, je n'ai pas peur d'être multitâches. Actuellement, je suis capable de gérer l'encaissement, l'accueil, le standard et le facing rayon de façon simultanée.

Je dois également être organisée et responsable car j'ai été amenée, dans mes missions, à commander de la monnaie, gérer les fonds de caisse, créer des dossiers de crédits et des comptes clients.

Dynamique, impliquée et investie j'ai toujours à cœur de me dépasser pour faire mon travail au mieux et sans cesse progresser.