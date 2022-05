Je suis jeune diplomée en biologie domaine écologie générale.

Mes competences professionelles sont:

. Etude en labaratoire et en milieu naturel

. Analyse

. Synthèse: établissement de rapport



Recherche



. Microbiologie

. Algologie

. Des animaux non vertébés

. Des animaux vertébrés

. Micologie et lichenologie

. Pédologie

. Biodiversité

. Eco-systhèmes antropogènes et terrestriques

. Ect....