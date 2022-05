Marija STANKOV

Diplôme MBA Affaires Européennes - IAE Université Jean Moulin Lyon 3

profil multiculturel

5 langues parlées couramment (français, anglais, italien, espagnol, serbo-croate)

14 ans d'expérience en commerce international



*Développement commercial export

Prospection commerciale

Etudes de marché

Veille concurrentielle et réglementaire

Développement des ventes à l'export

Négociations commerciales

ADV grand export

Logistique internationale



*Marketing opérationnel et stratégique à l'international

Développement des activités web marketing

Elaboration supports de communication traditionnels et on-line (presse, brochures, sites web, emailing)

Organisation d'évènements

Traduction technique et commerciale



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Anglais

COMMERCE

Commerce international

Communication

Développement export

Espagnol

Export

International

Italien

Marketing

Marketing International

Marketing opérationnel

Traduction

Traduction italien

Vente

ventes