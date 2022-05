Marijana MITROVIC MOREL

Partenaire des TPE et PME, ULYS CONSULTING vous accompagne dans la mise en oeuvre des codes du travail et de l'environnement : réalisation de vos documents uniques d'évaluation des risques au poste de travail, évaluations réglementaires de vos activités et locaux, expertise et diagnostic sur vos filières de déchets (mises en place du tri sélectif de tous vos déchets dangereux ou non dangereux) en optimisant les coûts associés, réalisation de vos campagnes d'analyses environnementales.



Mes compétences :

Gestion de prestataires

Management

Diagnostic technique

Animation de formations

Réglementation ICPE

Gestion des déchets

Réglementation code du travail et de l'environneme