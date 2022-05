Marijke CHAVANETTE

* professeur d'anglais tous niveaux (lycée - adultes)

soutien scolaire/cours particuliers anglais, français et italien



* assistante export pendant 17 ans:

Relations commerciales à l’étranger

-Prospections à l’étranger, recherche d’importateurs

-Suivi et gestion de commandes pour les clients à l’export

-Interface et soutien logistique avec les filiales créées à l’étranger

-Animation et participation à des manifestations et salons internationaux



Maîtrise de langues étrangères

-bilingue français-néerlandais (langue maternelle)

-italien, anglais : maîtrise (lu, parlé, écrit)

-allemand : maîtrise (lu), bon niveau (parlé, écrit)

-espagnol : bon niveau (lu), niveau moyen (parlé, écrit)



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie

Bonne adaptabilite

Collecte d'informations

Commerciales

Douane

Organisation

Patiente

Pédagogue

Perseverance

Recherche

Transport