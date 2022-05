Marijke OLEJNICZAK

A mon propre compte depuis 2005, je traduis et rédige principalement dans le domaine du tourisme (CRT, OT, musées, hôtels, campings, ATOUT France, ...), mais aussi du culinaire (FoodFood en Belgique) ainsi que du tout-venant pour garder les pieds sur terre et d'entretenir la flexibilité linguistique continue dont une traductrice a besoin. Langues source : français, anglais et allemand, langue cible : néerlandais. Ma collaboration étroite avec mon réseau de native speakers me permet également d'accepter des traductions vers l'anglais et allemand.



Ik vertaal voornamelijk toeristische documenten, brochures en websites voor regionale, provinciale en plaatselijke VVV's, musea, hotels, campings in Frankrijk, enkele websites van het Frans Verkeersbureau in Amsterdam, en culinair voor een fameuze Belgische keukenprinses van Frans naar Nederlands. Gezien mijn lange woon- en werkervaring in Frankrijk, en mijn netwerk van native speakers, accepteer ik ook vertalingen naar Frans, Duits en Engels.



Objectif : faire de tout document qui m'est confié un document unique et accessible à tous, sans traces de traduction.



Ils m'ont fait confiance depuis 1993 : ATOUT France Amsterdam, CRDT Auvergne, CRT Lorraine, CRT Nord-Pas de Calais, CRT Bretagne, CRT Franche-Comté, CRT Alsace, Tourismus Zentral Saarland, CDT Aisnes, CDT Ardennes Calvados Tourisme, Drôme Tourisme, Manche Tourisme , CDT Meuse, CDT Moselle, CDT Haute-Marne, CDT Nord, CDT Vienne, CDT Pas de Calais, ADT Bas-Rhin, Haut-Alsace Tourisme, CCI Meurthe-et-Moselle, CG Pas de Calais, CG Meuse, CG Côtes d'Armor, CG Haute-Marne, Conservation Haute-Marne, OT Erquy, OT La Forêt-Fouesnant, OT Gérardmer, OT Les Andelys, OT Caen, OT Le Tréport, OT Nancy, OT Metz, Mairie de Val de Meuse, Mairie de Plérin, Ville de Poitiers, Mémorial Charles de Gaulle, Château de Thoiry, Château du Grand Jardin, Château Les Bruyères, Manoir de la Poterie, Hôtel Jean Sébastien Bach, ActivAction, Trad & Com, Tradex, Laniel, IFCL-Logos, Malona Consulting, SAMM Agence WEB, Libre Cours, Horizon Bleu, Lili Bellule, NMDDB, Isa Vertaal, Synthezis, Voiesvertes.com, SEPPIA, Normandie Mémoire, Normandie Challenge Adventure, Le Normandoux, Hôtel de Guise, Hostellerie de Tourgéville, Golf Club Haut-Poitou, FoodFood, Blondé, Terra, TextCase, Bookwerk, Interface, Association pARTicipe, Chapel Studio, Domaine Le Haut des Bluches, Camping Le Barba, Auberge des Moissons, Studio Synchro, CDHV, IDEeteksten, Frans Stoks, ...





Spécialités



Ma spécialité se trouve dans mon approche du lecteur final à qui sont destinés les documents touristiques que je traduis ou rédige. Afin de nourrir ma relation avec ce lecteur, je le rencontre tous les ans sur le Vakantiebeurs, le plus grand salon du tourisme aux Pays-Bas.



Mijn aandachtspunt voor elke zin die ik vertaal, is de reactie van de lezer. Het is per slot van rekening voor hem/haar bedoeld.