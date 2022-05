Marika GYSBERS

Depuis plus de 10 ans, je travaille avec mes clients à la mise en valeur de leurs structures, en terme de stratégie de communication, de stratégie Marketing puis en terme de visuel.



Mes compétences de graphiste me permettent de mettre en oeuvre tout le processus de communication, de la conception d'une identité visuelle, à l'impression, en passant par la réalisation de site web, de vidéos, d'animations inter-actives…et autres supports multimédias.



Cette centralisation de compétences est un gain de temps et de sécurité pour le client.

( voir mon book : marikagysbers.carbonmade.com )





Mes compétences :

Conception graphique

Realisation video

Plasticienne

Illustration

Gestion d'equipe

Retouche d'image

Animation Flash

Modelisation 3D

Site internet

3D Studio Max

Adobe Photoshop

Infographie