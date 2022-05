Marika LETORT

Après quelques années de secrétariat dans une grande entreprise, et suite à un accident , j'ai suivi de nombreuses formations dans le but de développer mon bien-être .

Attirée par la méthode japonaise du REIKI, par la cristalothérapie, par la colorthérapie, par le massage ayurvédique, je me suis formée au cours de plusieurs stages dans ces disciplines et j'ai pratiqué ces techniques sur moi-même et sur mon entourage durant de nombreuses années.

Forte de mon expérience, désormais Maître et Enseignant de Reiki Usui et Maître de Reiki Karuna, je cherche à faire connaître, appliquer et transmettre ce que j'ai appris avec Nita Mocanu, Frank Arjava Petter et Tadeo Yamagushi en vous proposant des stages de Reiki.

Stage de Reiki Techniques Japonaises avec Frank Arjava Petter et Tadeo Yamagushi

Le stage de colorthérapie a été dispensé par Jean-Michel Weiss avec la participation d'Elsa Bologna.

Cette Energie Universelle est accessible à tous. Elle apporte la sérénité, le bien-être, libère les blocages dans le corps ,tels que le stress et l'insomnie..Détente corporelle par l’imposition des mains.

En aucun cas, je n’interfère dans les prescriptions médicales.

Stage des soins énergétiques avec le Dr; Luc Bodin

Stage d'HO'OPONOPONO sagesse hawaïenne de guérison avec Nathalie Bodin

Stage Comment communiquer avec les animaux = interprète animalier avec Jean-Luc JANISZEWSKI

Stage Neuro-coaching avec le Dr. Guy Hauray

Atelier le Don du Pardon avec Olivier Clerc

Stage de Reiki techniques japonaises avec Nita Mocanu

Atelier d'aromathérapie avec Anne-Laure Jaffrelo

Géobiologie et ressentie avec Hélène Bernet



Mes compétences :

Attitude positive

Discrétion

Disponibilité

Transmission de savoir

Coaching individuel