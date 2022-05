Marika MONGINET

Porteuse de Solutions, auprès d’Organisations, Entreprises et Fondations, ayant une problématique donnée.



Communication et Marketing Événementiels :

> Conception et organisation d’opérations événementielles, regroupant entre 500 et 40 000 personnes



Media Promotion et Rédaction :

> Conception de tous supports de communication

> Création et traduction de Contenu Web, en Français et en Anglais

> Conception et enregistrement de Publicités, Bandes Annonces et Messages à caractères informatif, en Français et en Anglais



Fundraising :

> Expertise en conception et mise en place de stratégies de levée de fonds

> Membre de L’AFF - Association Française des Fundraisers



Management :

> Maïeutique des Esprits

> Motivation des Équipes

> Création d'Instituts de Formation



Mes compétences :

Marketing

Management

Evénementiel

Négociation

Communication

Levée de fonds