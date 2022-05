Mariko BAYON DE NOYER

Je vous propose mes compétences et savoir-faire de traductrice en français, anglais et italien, dans le domaine de la traduction, du sous titrage et du voice-over.



Je suis bilingue français anglais et parle quotidiennement italien depuis plusieurs années.



De nature ouverte, dynamique, responsable, flexible, et surtout très motivée, je peux vous offrir un service professionnel de qualité dans ce secteur qui a été le fil conducteur de ma formation universitaire et professionnelle.





Mes compétences :

Traduction

Adaptation