Marilene VIGROUX

Docteur en Arts Plastiques, Esthétique et Sciences de l'Art

Ecrivain et animatrice d'ateliers d'écriture

Artiste pluridisciplinaire (danse/performance/installation/dessin)

site internet: Marilène Vigroux Le corps dehors (wix)



Mes compétences :

Performance dansée

Scène ouverte (slam, texte cabaret)

Article (dans le domaine des arts)

Atelier d'écriture

Lecture publique

Rencontre d'auteur

Conférencier

Tables rondes (arts et philosophie)