Je m'appelle Mariline Minerbe et suis actuellement des études en Diplôme universitaire de technologie Techniques de commercialisation. Je cherche des stages dans les milieux de : l'événementiel, le commerce, le marketing et le tourisme. De plus, je suis a toute disposition pour un emploi saisonnier de mi-Juin à fin-Aout.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

OpenOffice

Photofiltre