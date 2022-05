Marilou DOUAL

Educatrice spécialisée diplômée, je suis à la recherche de remplacements éducatifs dans le secteur du handicap.

Mes expériences se sont déroulées en milieu ouvert (SAMSAH et SAVS), en internat (foyer éclaté) et semi-internat (IME).

J'ai pu occuper le rôle de référente éducative lors de mon remplacement en foyer éducatif et ainsi étoffer mon expérience du travail en partenariat et auprès des familles.

Je souhaite développer et poursuivre mon parcours auprès des personnes en situation de handicap car j'apprécie le contact avec ce public. Ainsi que le travail en équipe pluridisciplinaire qui est indispensable dans l'accompagnement.