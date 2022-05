Marilou GUITTEAUD

Bonjour,

je suis lycéenne(en terminal) et je prépare un bac STI2D option Architecture et construction.

J'aimerais par la suite préparée un BTS AEA(agencement de l'environnement architectural) dans l'optique d'être architecte d'intérieur spécialisée dans la domotique environnementale .

Ce métier n'existe pas pour le moment mais je compte bien y remédier . Allier la technologie au design tout en diminuant les impacts environnementaux me semble être un projet ambitieux , original mais surtout en accord avec les problématiques et les enjeux environnementaux actuels .