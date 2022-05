Monitrice d'équitation (BP JEPS équitation), recherche poste de moniteur, cavalier/soigneur aux alentours de Besançon.

Pratique du CSO, dressage et un peu de complet, connaissance en attelage, notion éthologique, endurance, déjà travaillé avec des personnes handicapés et des centres périscolaires.



