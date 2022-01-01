Marilou KOLLEN

UNE BOUTEILLE A LA MER ??
JE SUIS LA RECHERCHE D'ANCIENS COLLEGUES DES ANNEES 50, EN PARTICULIERS DE CEUX QUI AURAIENT TRAVAILLE A NANCY....DONT UN CERTAIN GUY "MARTEAU-PILON EN LANGUE ALLEMANDE"
MA BELLE MERE AGEE DE 90 ANS DEJA SOUHAITE LAISSER UN ECRIT A CETTE PERSONNE SI ELLE SE RECONNAIT ...
JE PENSE SURTOUT AUX ENFANTS DE CETTE PERSONNE SI ELLES Y RECONNAISSENT L'IDENTITE DE LEUR PERE QUI A DU FFRANCISER SON NOM APRES GUERRE....
MERCI PAR AVANCE
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