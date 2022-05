Marilou LAURE

Après une formation artistique à l’ESAG Penninghen et aux Beaux-Arts de Paris, j’ai rejoint l’agence de design Dragon Rouge avant de m’installer en free-lance comme illustratrice et graphiste.

Aujourd’hui, ces deux activités se complètent et se mélangent.

Dessiner sur du papier avec des crayons et de l’encre est une étape importante avant la mise au point sur photoshop.

Je réalise des logos, des affiches, des illustrations pour la presse, l’édition et la publicité et collabore avec des photographes, web masters, vidéastes et auteurs.

Régulièrement, j’expose dessins et sérigraphies dans des librairies et des galeries.



www.mariloulaure.com



