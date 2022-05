Marilyn DAGENAIS

La mission des Productions MD est d’aider les artistes à se développer, à se produire sur scène, à se surpasser… Nous voulons aider particulièrement les artistes qui manquent de financement pour leur projet de spectacle ou pour leur formation vocale, et autant les artistes amateurs qui ne se sont jamais produit sur scène que les semi-professionnels qui sont plus à l’aise et qui cherchent les opportunités de prestation devant public. Nous offrons notre Programme d’Aide aux artistes, qui permet de préparer, de créer et de diffuser un spectacle gratuitement. Une exclusivité des Productions MD. Tous les détails sur notre site web.

Aide aux travailleurs autonomes

Ayant plus de 10 ans d’expérience avec les PME, nous pouvons aider les travailleurs autonomes dans leur expansion et ce, même s’ils n’ont aucun financement. Développement d’affaires, solutions marketing gratuites en tout genre, recherche de clients potentiels et service-conseils plus qu’abordable. Rencontre pour évaluation gratuite. Appelez-nous! Il nous fera plaisir de vous aider!





