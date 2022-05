Comédienne et Voix-Off depuis de nombreuses années.



Mon Medley vocal:

http://www.youtube.com/watch?v=Y3Vy2klf9gY



Mes Voeux Vocaux 2014:

http://url.mp42.ch/visu-CDE536A2-7474-4906-AD7C-D6F97DFEEC23-119031458-327664-20012014.html #



Ma newsletter Octobre 2013:

http://url.mp37.ch/visu-B13BA022-48BB-4BC0-8DA9-A5C64F7B771C-192310774-295251-15102013.html



marilyn.heraud@free.fr



Voix d'antenne de Virgin Radio de 2008 à 2012, je suis leur Voix régie actuellement.



Je suis la Voix d'Antenne de TMC depuis février 2014.



Nouvelle Voix-Off de la saga Leclerc en radio depuis le 1er avril 2013, avec le fameux couple Philippe et Mathilde



Pubs TV, Radios, Billboards, Institutionnels, Voice-Over, Documentaires, films pour le web, des films d'entreprises, des audio guides, serveurs téléphoniques.



Je travaille régulièrement pour Europe 1, Radio Classique, M6, es médias principaux et les grandes chaines TV.



Je suis également auteur et voix en Audiodescription.



Ecoutez et/ou téléchargez mes voix surArray.



Vous y trouverez des spots pour Nivéa, Kinder, Oenobiol, Virgin Radio, Thonon, Crédit Immobilier de France, Bubendorf, Wilkinson, Opéra Comique, Orchestre de Paris, Nokia, Téléthon, Larousse, So Music, Véti, Bénabar, Tété, Orange...



Ma chaine Youtube:

http://www.youtube.com/user/MarilynVoixOff?feature=mhee



Bonne balade...



Spécialisations : Voix Off, Artiste interprète , comédienne, serveurs vocaux, identité vocale, spots pubs, Radio, Tv, narration, voice-over, habillage, institutionnel, téléphonie, documentaire, audio guides, audiodescription, doublage



Mes compétences :

Comédien

Voix off

Radio

Artiste