Marilyn LEONETTI

Mes dix années d'expérience au sein d’un service IT m'ont permis d'aborder les nombreux problèmes posés par la mise en place d’un ERP et l’intégration avec des systèmes d’informations existants, tant d’un point de vue fonctionnel que coordination de projet. En outre les quatre dernières années ont été consacrées plus précisément a la mise en œuvre d’un projet restitution de données .

Mes connaissances de base en informatique, associées à mon expérience me permettent d'appréhender les situations du métier de responsable informatique.



La conduite de projets, l'animation d'équipe, ainsi que la recherche et la mise en place de solutions techniques, sont pour moi l'occasion de mobiliser toutes mes compétences et ma motivation.



Ces 10 années ont été passées au sein d'un fabricant de microprocessus.





Depuis 6 mois mon expérience s'est étoffée de la connaissance metier Bancaire, pour le compte d'IBM chez un grand groupe regroupant plusieurs entités bancaires et acteur sur le marché Boursier.



Mon rôle au sein de ce groupe est la coordination d'une equipe de développement située hors communauté et la responsabilité de l'avancement et l'aboutissement de projet ( entre 500 et 1000 j/h) vis a vis du client



Mes compétences :

Chef de projet

People soft

Technico fonctionnel ERP

Décisionnel BI

Restitution Business object