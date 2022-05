Marilyn PÉPIN

Je suis titulaire d'un BAC+2 Banque et Assurances.

Je suis passionnée par cette filière, je souhaite me perfectionner dans ce métier.

Ainsi j'intègre une formation, Bachelor of business commerce et marketing (banque assurances) en contrat de professionnalisation avec l'école ESMP de Mâcon.

J'aime la relation client, j'ai le sens du contact et de l'écoute.

Ayant travaillé au sein d'une banque j'ai pu acquérir comme compétences: l'accueil clientèle, traitement des opérations courantes, entretien clientèle en binôme, détection des besoins, vente des produits d'épargne et aisance téléphonique (phoning).

Je suis actuellement en recherche d'une entreprise me permettant de faire ma formation en alternance d'un an.







Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Traitement de l'information

Analyse des besoins