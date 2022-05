Dynamique et surmotivée je suis à la recherche d'un nouveau challenge pour mettre à profit mon professionnalisme, développer mes compétences et poursuivre ma carrière dans le secteur de la vente.



Mes compétences :

Mise en etat et tenue de l'espace de vente

Merchandising

Fidélisation client

reception de marchandises

Inventaire

Management

Gestion des stocks

Encaissement