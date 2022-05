Marilyn PHELPIN-RUFFIE

Jeune diplômée d'un BTS Bio Analyses et Contrôles au lycée Pierre Gilles de Gennes (ENCPB), je suis à la recherche d'une entreprise qui me permettrait de valoriser mon parcours étudiant à court ou moyen terme de passer une licence Professionnelle en alternance (Bactériologie et virologie ou industrie cosmétique et pharmaceutique).



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Secrétariat

Biologie cellulaire

Chromatographie

Sécurité alimentaire

Biologie moléculaire

Microsoft Excel

Biologie

Microsoft Word

Microbiologie

Microsoft Office 2007

Microsoft PowerPoint