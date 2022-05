Marilyn REGNAULT

Les dix ans passées en tant que caviste et quatre ans responsable de Cave m'ont permis d’acquérir de solides bases dans le management

( préparation de plannings afin d'organiser les semaines de travail de mes assistants, mise en place de chaque nouvelle promotion des vins, fidélisation de notre clientèle au magasin).

Je pense également avoir appris à travailler en autonomie et suis désormais plus confiante dans la réalisation des tâches qui me sont demandées.

De surcroît, j'ai le contact facile avec la clientèle, ce qui peut développer des relations favorables avec vos différents partenaires. Mes facilités en anglais grâce à mes voyages me permettent de fidéliser une clientèle anglophone.

Ma passion étant en plus un mon métier, je suis une nature passionnée, très autonome et polyvalente dans toutes les tâches que j'entreprends.

En parallèle à mon activité, je me rends disponible pour animer des cours aux particuliers (initiation aux sens, cours de dégustation selon les niveaux, les régions...) de façon ludique et dynamique, mes clients passent un moment de partage et de convivialité tout en apprenant des anecdotes, des points clés sur le vin.



Mes compétences :

spiritueux

Vin