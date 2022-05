Marilyn SANCHEZ

Un procès, c est une épreuve pour chaque personne. Il ne s agit pas seulement d une question de droit. C est aussi bien souvent une souffrance personnelle ou familiale.



Etre réactif, disponible, à l écoute, c est bien mais insuffisant. Je conjugue au quotidien technicité, stratégie et empathie.



J assure la défense de mes clients avec loyauté, rigueur et acharnement.



C est sur ces valeurs que j ai acquis leur confiance, le respect de nos Juges et que j ai construit ma réputation.



Mes compétences :

Divorce

Garde d'enfants

Régimes matrimoniaux

Succession

ventes