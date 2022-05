Marilyn Villesuzanne

27 rue des pins parasols



11100 Narbonne plage

tel : 06 24 11 88 78

tel : 04 68 75 36 33













Madame ,





Responsable des ventes durant plus de 15 ans de la boutique Fashion Day, spécialisée dans le prêt-à-porter (marques : diesel, replay, le temps des cerises,miss sixty,fornarina) féminin, masculin, c’est avec un vif intérêt que j’ai relevé votre annonce parue sur le site de pôle emploi.

Mon expérience professionnelle m’à permis d’affiner mes qualités commerciales et relationnelles.

Manager une équipe, développer une stratégie commerciale, satisfaire et fidéliser la clientèle, telles sont mes principales compétences. Intégrer votre groupe serait pour moi une réelle opportunité et je suis convaincue que mes qualités relationnelles, ma rigueur et mon sens du service me permettront de m’intégrer rapidement et de faire de notre collaboration une réussite.



Je serais heureuse de vous rencontrer, afin de vous entretenir plus précisément de l’opportunité de ma candidature.



Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, à l’assurance de toute ma considération.