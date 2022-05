Née le 11/10/1933



Nom / Marilyne Bojeaux



Fondatrice d’une

ONG-(Enfant de la Liberté) en Guinée en 1990.

Bénévolat en Afrique pendant la guerre du RWANDA en 1994, pour aide aux enfants de guerre et femme en situation difficile (Bénévole volontaire).

Bénévolat au Congo (Aide aux femmes victime de viol pendant la guerre) 1997.

COLLABORATIONS: Prestation de serment au Barreau de Berlin en 1967, sous le parrainage de Fritz Bauer et Jean Denis Bredin, juriste-fiscaliste International cabinet –Bomsel- Weil-Gotshal-and-Manges avocats à New York, Londres et Paris, comme spécialiste des questions de structures, contrats et fiscalité en implantation de filiales ou partenaires d'une multinationale française (groupe Silver-Match Cartier) dans 57 pays.





Détaché du Barreau en 1970 en accord avec l’Ordre: 3 ans, comme responsable juridique du Groupe Express JJSS sous le contrôle de Robert BADINTER pour organiser son maillage de diversification éditoriale, technologique et patrimoniale.



24 ans comme Directrice Adjointe chez Nestlé puis en Coopération au Ministère des Finances Co-créateur du consumérisme en France après stage chez Ralph NADER et. Diplômé de Droit fédéral Américain à Columbia University. Devient intime de la famille Kennedy de façon surprenante.

A la dissolution du Groupe Express création d’un cabinet autonome d’affaires dans le Cinéma (Propriété Intellectuelle et Brevets) et la technologie de pointe. Clients alors peu connus à leurs débuts: René CHATEAU, François PINAULT) Groupe Sécuritas-Atlantique, Formation des cadres chez AMDBA (Groupe DASSAULT) sous la loi CHABAN, Création de la Chambre Syndicale Nationale des Discothèques contre la Sacem, et de l’Institut National des Arts Divinatoires (INAD) et la cellule d’hygiène et Sécurité du Club-Med et restructuration du Groupe UNI'IEL (minitel), en difficulté. Création avec Pierre BEREGOVOY de la cellule judicaire du Ministère des Affaires Sociales contre la maltraitance féminine et infantile avec Gisèle Halimi présenté par sa famille CREMIEUX-MENDES-France.