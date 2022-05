Marilyne DIJON-GRINAND

Attachée de Recherche Clinique spécialisée en oncologie, je recherche un emploi dans la région d'Avignon, Nîmes et Marseille.



Ma formation d'attachée de recherche clinique m'a permis d'acquérir les connaissances de la réglementation et de la méthodologie des essais cliniques mises en application lors de mon expérience à l’Institut Sainte Catherine à Avignon. En tant que technicienne d'étude clinique, j'ai coordonné de nombreux essais cliniques nationaux et internationaux de phase II et III en oncologie. J’ai également développé mes connaissances dans ce domaine lors de ma thèse effectuée à l’Institut Paoli-Calmettes à Marseille.



En plus de ma motivation et de mon énergie, je vous propose mon esprit d’initiative et mon expérience dans la gestion des différents projets qui me seront confiés quel qu’en soit la complexité et dans un respect d'une exigence de qualité. Grâce à mes compétences et mes connaissances, je peux gérer de façon autonome les difficultés rencontrées et mettre en place les actions correctrices ainsi que les outils nécessaires au bon déroulement des études cliniques dans un centre.



Enfin, je suis une personne appliquée, organisée et déterminée à contribuer au succès des projets dont j’ai la charge. Bien qu’étant autonome, je possède une aptitude au travail en équipe ainsi qu’un sens aiguë du relationnel.



Disponible immédiatement, je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.



Mes compétences :

Hématologie

Oncologie

Recherche clinique

Essais cliniques

Gestion de projet

Cancer du sein

Bonnes Pratiques Cliniques

Rédaction scientifique

ECRF / Queries / SAE

Communication

Cancer gynécologique