Disponible pour de nouveaux challenges

Secteurs vin et spiritueux, agroalimentaire, luxe

Import / Export W&S Europe, USA et Asie, Négoce, organisation des transports internationaux, ADV,

Business développement,

Gestion d’unité économique

Formation supérieure et jury d’examen (vacataire à l’université de Bordeaux )



Mes compétences :

Management

Export vins et spiritueux

Marketing international

Commission de transports internationaux

Commerce international

Conseils, aide à l’import / export