Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Orientée presse écrite et médias sociaux, j'assouvis ma passion de l'actualité en presse quotidienne régionale depuis plusieurs années. Je porte un vif intérêt aux sujets société, économie et environnement.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Montage vidéo

Photographie

Mise en page

Prise de vue vidéo