Marilyne GENEVRIER

Maryline Genevrier, comédienne de formation (Lyon et Montréal), a débuté en télévision comme petite grenouille, en délivrant les bulletins météo quotidiens sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne. C'était en janvier 2000.



Elle fera durant 8 mois la pluie et le beau temps des Rhône-alpins...



A quelques encablures du plateau de France 3, la rédaction de Télé Lyon Métropole l'avait parallèlement accueillie à mi-temps en tant que JRI... Caméra à l'épaule et verbe haut... Une conquérante prenait vie. Elle quitta finalement France 3 pour se donner entièrement au journalisme local pour TLM, présentant son premier journal télé en août de la même année 2000.





Dans le même temps, la radio, Arc-en-Ciel devenue Lyon 1ère, continuait plus que jamais d'occuper ses rares heures creuses. Elle créa la société de production Balance Prod avec Gérald Bouchon, rédacteur en chef à TLM. Les studios de la radio allaient vite déménager pour investir le centre ville de Lyon. C'est ainsi que naquit la "première radio locale d'information continue en Europe".





5 années s'écoulaient avant que Maryline Genevrier ne s'impose un nouveau défi. Laissant Lyon et la popularité, elle s'installa à Paris quelques mois où elle assura la rédaction en chef adjointe pour la quotidienne de Match Tv, "Ca Reste entre Nous", présentée par Jean-Marc Morandini et Faustine Bollaert.





L'aventure sera de courte durée puisqu'en juillet 2005, Jean-Yves Meilland fit appel à elle pour assurer l'ouverture de la nouvelle chaîne de football, OLTV dédiée à l'information autour de Olympique Lyonnais... Retour en capitale des Gaulles. OLTV pris son premier souffle le 27 juillet 2005 au stade de l'Abbé Deschamps d'Auxerre. Plongée subitement dans l'univers du ballon rond, elle coprésenta avec Cécile Siméone les émissions en direct les soirs de match pendant 3 saisons...



Des vestiaires des pros à celui des féminines de l'OL, le pas allait être vite franchi. Elle mit le foot féminin là où personne ne l'attendait : en prime time d'OLTV chaque mardi soir. Casque de commentateur sur les oreilles, elle parvint à offrir aux téléspectateurs la diffusion des rencontres de D1 et de Coupe d'Europe, face à Arsenal, Prague ou Umea, en direct sur la chaîne. Une émission de 52 minutes lui a été confiée en août 2008 intitulée Dr'OL De Dam et consacrée aux filles de l'OL.



Boulimique, impliquée, surmotivée, elle se lança en 2006 dans l'aventure "Pur Bien Etre", en participant à la création de la webtv de Rhône-Alpes (www.rhonealpes.tv) et assura la présentation hebdomadaire des 72 numéros de l'émission de tourisme et découverte.



Puis vint l'aventure "Agora", l'émission itinérante co-produite par les 4 chaînes de télé majeures de Rhône-Alpes (TLM, TV8 Mont Blanc, TL7, Télé Grenoble), remplie de rencontres avec le public... Les émissions sont disponibles chaque mois surArray rubrique "ZAPPING"!



Depuis début 2010, c'est avec ELLE TONIC CIRCUS qu'elle se lance de nouveaux défis. Animation tv, radio mais aussi de conférences, de conventions d'entreprises, de salons professionnels, de soirée de gala. Le Grand-Lyon, la CCi, l'armée de Terre, EDF, les établissements bancaires et de nombreuses agences événementielles lui font déjà confiance.



