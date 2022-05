Marilyne JUSTIN

Voici mes expériences principales et ce qu'elles m'ont apporté:



Formation littéraire : aptitudes rédactionnelles, excellente orthographe, culture générale



Hôtesse d'accueil dans l'événementiel : patience, qualités relationnelles



Stage de trois mois en maison d'édition (assistante attachée de presse): capacité d'adaptation, rigueur, organisation



Stage de 6 mois dans un label de disques indépendant (assistante en tout) : autonomie, polyvalence(traduction, secrétariat, relations presse...)



Cours de chant : travail sur la voix, la diction et la respiration, ainsi que sur la confiance en soi



Je ne prétends pas posséder toutes ses qualités à leur degré maximum, mais j'essaie de les développer au fil de mes expériences, dans un souci permanent d'amélioration et d'évolution.



Mes compétences :

Assistante

Communication

Culture

Journalisme

Presse

Rédaction

Relations Presse