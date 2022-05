Marilyne LAFARGE

Commerciale depuis plus de 10 ans dans l immobilier et dans le domaine publicitaire, j ai acquis mon expérience au seins de grandes et petites entreprises. J ai également travaillé comme assistante commerciale en mutuelle. Je suis autonome et aime le contact.



Mes compétences :

Commerciale terrain

Communication

Conscience professionnelle

Suivi commercial et administratif

Vente B2B

Prospection commerciale

Administration des ventes

Développement commercial

Techniques de vente

Accueil physique et téléphonique

Vente

Négociation

Immobilier

Marketing