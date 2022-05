J'ai été formée au travail du verre au four électrique et au chalumeau pendant 17 ans avec Paule Faure, artiste verrier à Gap.

d'autres formations ont suivies depuis pour approfondir ma passion

Vous pouvez voir mes créations et pièces uniques en verre sur mon blog:



http://www.verreetmatiere.com





Mes compétences :

Thermoformage