Marilyne MAIGRAT

"Marilyne, trouvez moi le mouton à cinq pattes"... voilà une phrase qui revient depuis des années !



Mes clients me font confiance depuis plus de dix ans (voir leurs recommandations) afin de les accompagner dans la recherche de nouveaux talents voilà pourquoi j'ai souhaité créer HUNIC Conseil.



Mais pourquoi HUNIC Conseil ? Ce nom a été trouvé par mes clients sur un constat simple "Parce que chaque client est unique, chaque contexte est unique et chaque candidat est lui aussi unique par ses compétences et sa personnalité" ainsi comme une évidence HUNIC Conseil est né.



Chez HUNIC Conseil nous allons chercher les talents là ou ils se trouvent et métons au service de nos clients deux approches (recrutement et approche directe) selon le besoin, la complexité et l'urgence de l'opportunité à pourvoir. Notre objectif est simple : Nous engager à vos côtés.



Alors si vous aussi vous considérez que vous êtes unique rejoignez HUNIC Conseil qui sera à votre écoute pour vous accompagner sur l'ensemble de vos recrutements sur les fonctions supports en CDD et CDI :



- Comptabilité et Finances

- Assistanat de Direction & Commercial

- Recherche et Développement

- Ressources humaines

- Production

- Marketing et Vente

- Achats

- Direction et Administration générale

- Logistique



Comme le dit le dictionnaire Larousse à la définition "Unique" : "Qui se distingue des autres par son originalité, ses qualités" voilà pourquoi nous sommes chez HUNIC Conseil à votre disposition contactez nous hunic@hunic.fr

























