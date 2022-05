Marilyne MONNEUSE

Jeune étudiante en BTS Photographie, effectuant déjà des missions pour des photographe professionnel je recherche des opportunités qui m'apporteront une progressions constructive et qui pourrait me permettre d'étendre mes connaissance et d'élargir mon réseau professionnel !



Je suis à l'écoute / motivée / passionnée / professionnelle / obstinée / franche / honnête / perfectionniste / rigoureuse

/ maniaque



J'aimerais percer dans le monde de la photographie pour plus d(information RDV sur ma page photographie ! : https://www.facebook.com/marilynemonneusephotographie/?fref=ts



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Adobe Lightroom

Microsoft Publisher

Adobe Photoshop