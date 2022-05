Je me présente Marilyne Mouton 52 ans.



Mon expérience de plusieurs années (23 ans) dans la vente à domicile, m'ont permis d'acquérir une réelle connaissance du métier.



J'ai démarré la vente à domicile en 1992.

Un temps partiel au départ est devenu très rapidement un temps complet, par ma motivation, mon enthousiasme, c'est devenu une véritable passion.

Recruter, former, manager une équipe. Tout en gardant une organisation personnelle et familiale.

Tout au long de ces années, échange, partage, la réussite pour chacune d'entre nous.



Offrir l'opportunité à des quantités de personnes, une activité a temps choisi, qui vont leur permettre de gérer leur emploi du temps.

Être disponible et à l'écoute pour faire réussir chacune d'entre elles.

Leur réussite, c'est ma réussite.



J'ai décidé de mettre mon expérience au profit de la création de Je'Ma Lingerie.

Je'Ma Lingerie prend naissance en septembre 2012.

Je'Ma Lingerie a pour ambition de satisfaire sa clientèle, avec un large choix de modèles à chaque saison. Et garder à l'esprit, la qualité à prix compétitif.



Je'Ma Lingerie collabore avec des fabricants, Européen, qui ont le même objectif, la qualité et la satisfaction du produit. Leurs matières proviennent exclusivement de France, Italie, Suisse et Pologne.

Ma volonté restera toujours à l'identique de mes valeurs.

Une qualité du produit irréprochable pour le plus grand plaisir de la clientèle, et des conseillères Je'Ma Lingerie.

Une satisfaction de travail, dans le respect, l'écoute, en privilégient une étroite collaboration auprès des conseillères Je'Ma Lingerie.



Je'Ma Lingerie vous invite à prendre contact auprès de nous, nous aurons le plaisir de vous donner toutes les explications sur le concept de cette nouvelle entreprise, pleine de motivation, bonne humeur, respect pour chacune d'entre nous.

Vous faire progresser à votre rythme, sans stress, ni pression.

Bien amicalement

Marilyne



Mes compétences :

Il est vital de savoir communiquer...

La réussite est collective