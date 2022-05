Marilyne.nogard@orange.fr NOGARD

Depuis toujours attiré par la mécanique automobile, je me suis orienté dans un BAC professionnel. Cette formation effectuée en alternance m'ayant permis d'acquérir pendant les trois années une solide expérience professionnelle dans ce domaine, j'ai choisi de poursuivre mon enseignement par un BTS. Conscient de l'avantage considérable que représente une formation professionnelle, j'ai ainsi exprimé le désir de poursuivre dans cette voix en passant par l'alternance à la CCI OISE .

Désireux de pouvoir apprendre aux côtés de professionnels qualifiés, rigoureux, volontaire et motivé, je pense posséder toutes les qualités requises pour vous donner satisfaction.



Mes compétences :

Lire,interpréter les schémas de montage

Percevoir les consignes de norme de sécurité

Assurer l'entretien quotidien de l'appareillage

Diagnostiquer les pannes

Choisir et utiliser les outils spécifiques

Vérifier et contrôler avant la mise en service