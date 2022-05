Marilyne PRINCÉ

Compétences majeures:

o Gérer et développer un portefeuille clients

o Négocier en BtoB en France et à l’international

o Négocier les accords de l’entreprise (produits, services, reventes, opérations, nouveautés, etc.) afin de développer le chiffre d’affaires de l’entreprise

o Promouvoir et organiser des événements pour participer à des salons professionnels



Domaines d'action :

o Vins et Spiritueux, Grande Distribution, Franchisés, Indépendants, Négociation BtoB

o Marketing, Vente de Solutions, Négociation BtoB à l’international, Solutions Numériques, Marketing Digital, Export



Mes compétences :

Pack office et recherche internet

Ms project

MAPICS

Sphinx

Mailchimp

Sales Force

SurveyMonkey

Anglais

Support commercial

Négociation commerciale

Sphinx Software

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Excel

Marketing

Gestion de projet

Evénementiels et salons

Communication

Gestion des stocks

Suivi clientèle