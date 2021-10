Marilyne RAIS

En 1993, je commence ma carrière professionnelle en tant quassistante commerciale puis assistante de gestion. 13 ans après, je change de carrière pour privilégier ma famille.

Maman de 4 enfants, jai découvert le monde mouvementé des neuro-atypiques. Les joies et les difficultés de vivre avec des personnes qui voient la vie comme une locomotive en action.

En 2016, mes recherches sur les hérédités et leurs impacts sur les familles me poussent à ouvrir un cabinet de généalogie.

Mes avancées dans le monde des troubles cognitifs ma fait prendre conscience de ma part de responsabilité sur lenvironnement mentale de ma famille. Ces questionnements et le désir dalignée mes besoins et mes contraintes mont orienté vers une formation en coaching.



Aujourd'hui coach en lâcher-prise spécialisée TDAH/DYS, j'accompagne les porteurs du trouble, leur entourage ou toutes personnes submergées par leur quotidien dans un processus de lâcher-prise.